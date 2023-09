Am Samstag sind israelischen Medien zufolge wieder Zehntausende auf die Straßen gezogen, um gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung zu demonstrieren. Zur Hauptkundgebung in Tel Aviv kamen rund 108 000 Menschen, meldete der Sender Channel 13. Auch in anderen Städten protestierten Medien zufolge Tausende. In Jerusalem zogen demnach Tausende auch zur Residenz von Präsident Izchak Herzog. Seit mehr als einem halben Jahr halten die Massenproteste gegen den von der Regierung betriebenen Umbau der Justiz an. Bei einer anderen Protestveranstaltung in Tel Aviv wurden am Samstag mindestens 150 Menschen verletzt. Migranten aus Eritrea hatten vor der Botschaft des Landes gegen die dortige Regierung demonstriert. Es kam zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Migranten, bei denen auch Schüsse fielen.