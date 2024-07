Von Bernd Dörries, Kairo

Man kann davon ausgehen, dass Ismail Hanija damit gerechnet hat, dass der Tod kommen würde, dass ihn die Israelis früher oder später kriegen würden, wie so viele andere Führer der Terrorgruppe Hamas. Aber diese Zeit und diesen Ort hätte er wahrscheinlich nicht erwartet: Er starb in der Nacht zum Mittwoch in Teheran, der selbsternannten Hauptstadt der „Achse des Widerstandes“ gegen den Westen, dem Terrorbündnis der Israel-Hasser, dem die Hamas genauso angehört wie die Hisbollah in Libanon und die Huthi in Jemen.