In Island bläst ein betagter Millionär auch dieses Jahr wieder zur Jagd auf Finnwale – obwohl das für ihn ein Minusgeschäft ist. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Isländer über einen EU-Beitritt debattieren.

Er will es offenbar wieder tun: Kristján Loftsson, auf Island weltberühmt, rüstet gerade seine Schiffsflotte aus. Berühmt ist er, je nachdem, wen man auf Island fragt, entweder als reaktionärer Egomane und verbohrter Tierquäler oder als einer, der sich nichts verbieten lässt und denen da oben mal zeigt, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise die Walharpune.