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Walfang vor IslandDer alte Mann und das Massaker

Lesezeit: 3 Min.

Einn Finnwal wird in einer Walverarbeitungsstation im Hvalfjörður auf Island abgespritzt (Archivbild).
Einn Finnwal wird in einer Walverarbeitungsstation im Hvalfjörður auf Island abgespritzt (Archivbild). AP

In Island bläst ein betagter Millionär auch dieses Jahr wieder zur Jagd auf Finnwale – obwohl das für ihn ein Minusgeschäft ist. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die Isländer über einen EU-Beitritt debattieren.

Von Alex Rühle

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Er will es offenbar wieder tun: Kristján Loftsson, auf Island weltberühmt, rüstet gerade seine Schiffsflotte aus. Berühmt ist er, je nachdem, wen man auf Island fragt, entweder als reaktionärer Egomane und verbohrter Tierquäler oder als einer, der sich nichts verbieten lässt und denen da oben mal zeigt, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise die Walharpune.

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Paul Watson, streitbarer Gründer der Captain Paul Watson Foundation, droht damit die Auslieferung an Japan. Das Land hat eine Red Notice gegen ihn erlassen, weil er das Leben japanischer Walfänger gefährdet habe. Seine Organisation wehrt sich.

Von Alex Rühle

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