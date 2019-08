Katrin Jakobsdottir, hier bei einem Auftritt vor wenigen Tagen in Reykjavik, hat im September schon was vor.

Es läuft gerade nicht so gut für die US-Regierung im Umgang mit kleinen Ländern aus Nordeuropa. Erst der Ärger zwischen Präsident Donald Trump und Dänemark wegen Grönland. Und nun hat die Premierministerin von Island leider keine Zeit, den US-Vizepräsidenten Mike Pence zu empfangen. Katrin Jakobsdottir sagte dem isländischen Sender RUV am Dienstag, sie werde am 3. September an einer Gewerkschaftskonferenz in Schweden teilnehmen, und sie plane nicht, am nächsten Tag zurückzureisen. Am 4. September wird Pence in Reykjavik erwartet. Er ist der erste US-Vizepräsident überhaupt, der Island besuchen wird. Jabobsdottir betonte, es sei aber "absolut nicht" ihre Absicht, den Besucher zu brüskieren. Ihre Pläne bekräftigte sie am Mittwoch nochmals.

Jakobsdottir sagte zur Begründung, dass der Pence-Besuch vom Außenministerium organisiert worden sei, dieser Termin habe alle früher getroffenen Vereinbarungen ordentlich "durcheinandergewirbelt" und es sei eben schwierig gewesen, die eigenen Termine darum herum zu organisieren. Ihre Zusage, eine Rede bei dem für sie wichtigen Thema Arbeit in Schweden zu halten, habe sie vor langer Zeit gegeben. Das Außenministerium wird von der konservativen Unabhängigkeitspartei geführt, Jakobsdottir gehört den Linksgrünen an. Die Entscheidung nach Schweden zu reisen, war gefallen, bevor Trump seine Dänemark-Reise am Dienstag abgesagt hatte.

Historiker: Verhalten "beispiellos"

Jakobsdottir führt die Links-Rechts-Regierung seit Ende 2017. Sie selbst hat bei den Themen Klimaschutz und Abtreibung dezidiert andere Meinungen als die US-Regierung. Sie betonte aber, sie habe erst jüngst ein "gutes" Gespräch mit Außenminister Pompeo geführt und auch mit Trump habe sie bereits während eines Nato-Treffens geredet. Sie sagte dem Sender, sie verspreche, das Pence trotz ihrer Abwesenheit die "höchstrangigen isländischen Politiker" treffen werde.

Der Historiker Thor Whitehead sagte der Nachrichtenagentur Associated Press, dieses Verhalten sei "beispiellos". Er bezweifele, dass irgendein Staatsmann der westlichen Welt lieber zu einer Konferenz ins Ausland fahre, statt zu Hause einen wichtigen Partner zu begrüßen.