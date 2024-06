Auf Island hat Halla Tómasdóttir die Präsidentenwahl gewonnen. Nach der Auszählung des größten Teils der Stimmen während einer langen Wahlnacht hatte sie am Sonntag letztendlich einen deutlichen Vorsprung vor ihren Konkurrenten. Es war zunächst ein enges Rennen zwischen Tómasdóttir und Katrín Jakobsdóttir, die durch ihre ehemalige Rolle als Ministerpräsidentin des Landes bereits viel Erfahrung in der Politik hat. Beide galten bis zum Schluss als Favoriten. Jakobsdóttir räumte schließlich ihre Niederlage ein und gratulierte Tómasdóttir zum Wahlsieg. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 79 Prozent, wie der isländische Sender RUV berichtete. Das war deutlich höher als bei der vergangenen Wahl. Wahlberechtigt waren fast 270 000 Isländer. Tómasdóttir ist die siebte Präsidentin des Landes und die bisher zweite Frau in dem Amt. Die 55-jährige Unternehmerin tritt die Nachfolge von Gudni Jóhannesson an, der seit 2016 Präsident der Nordatlantik-Insel war. Die Rolle der Präsidentin oder des Präsidenten ist größtenteils repräsentativ.