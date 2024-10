Die Regierungskoalition in Island ist am Ende. Das teilte Ministerpräsident Bjarni Benediktsson bei einer Pressekonferenz in Reykjavík mit. Hintergrund für das Auseinanderbrechen seien unter anderem Meinungsverschiedenheiten beim Thema Asylbewerber und in Energiefragen, machte Benediktsson deutlich.