Island sieht von oben aus wie ein kleiner, in den Nordatlantik zwischen Grönland und Norwegen hineingeworfener Batzen Gestein, an den Rändern stark ausgefranst. Rund 400 000 Menschen leben hier, ein Drittel von ihnen in der Hauptstadt Reykjavik, die mehr als zweitausend Kilometer Luftlinie von Brüssel entfernt ist. Und, der Vollständigkeit halber, etwa viereinhalbtausend Kilometer entfernt von Washington D.C. Man könnte auch sagen: Schon rein geografisch ist Island ganz woanders als die EU und die USA. An diesem Samstag aber findet in Island eine Abstimmung statt, die mit beiden viel zu tun hat. Dabei geht es um nichts weniger als die Zukunft Islands.