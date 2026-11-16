Der spätere Attentäter vom Berliner Christopher Street Day, Abdul B., erhielt im Jahr 2025 während eines Aufenthalts in Libanon und seiner Zeit dort im Gefängnis weiterhin Bürgergeld aus Deutschland. In dieser Zeit von Mai bis November 2025 wurden ihm monatlich 790,61 Euro gezahlt, wie aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten René Springer hervorgeht. Zuvor hatte Bild darüber berichtet.

Abdul B. war am 20. Mai 2025 nach Libanon gereist, weil er sich der Terrororganisation IS anschließen wollte. Dort wurde er im Juli festgenommen, ins Gefängnis gesperrt, verurteilt und am 17. November 2025 zurück nach Deutschland entlassen. Am 25. Juli 2026 verübte der 21-Jährige den islamistischen Terroranschlag auf den CSD in Berlin, bei dem eine Frau starb und mehr als zwei Dutzend Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Einen Tag später wurde der Attentäter von der Polizei erschossen.

Dass der Mann 2025 ein halbes Jahr in Libanon war, sei „ohne Kenntnis“ des zuständigen Jobcenters geschehen, so das Arbeitsministerium. Andere deutsche Behörden wussten das allerdings schon, Abdul B. wurde im Gefängnis in Libanon von Botschaftsvertretern besucht. Bild berichtete, das Jobcenter habe Abdul B. in der Zeit mehrfach zu Terminen eingeladen. Statt persönlich zu erscheinen, sollen deutsche Krankschreibungen eingereicht worden sein. Wer sie einreichte und von welchen Ärzten sie stammten, sei bislang unklar.