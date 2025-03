Von Jan Heidtmann, Berlin

Die Frage, ob Muslima beim Fahren eines Autos vollverschleiert sein dürfen, beschäftigt derzeit bemerkenswert viele Gerichte in Deutschland. Im vergangenen Juli urteilte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in der Sache, im August das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und im Januar das Verwaltungsgericht in Berlin. Vor wenigen Tagen wurde die Frage am Verwaltungsgericht in Trier geklärt; Urteile an anderen Gerichten stehen noch aus. „Ich habe das Recht, mein Gesicht zu zeigen, wem ich möchte“, sagte eine 46-jährige Klägerin in Münster. Die Vollverschleierung durch einen Nikab „ist für mich deshalb ein Gefühl der Freiheit und der Ruhe.“