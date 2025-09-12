Eine Woche nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter übernommen. Es bestehe der Verdacht des versuchten Mordes in zwei Fällen, teilte die Karlsruher Behörde mit. Der Verdächtige soll nach dem Angriff auf die Lehrerin auf der Straße auch einem ihm fremden Mann in den Rücken gestochen haben. „Bei den Angriffen handelte der Beschuldigte aus einer radikal-islamistischen Überzeugung heraus“, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Der mutmaßliche Täter ist ein 17-jähriger Schüler und stammt aus Kosovo. Er wird derzeit im Krankenhaus behandelt und bewacht, nachdem er von der Polizei angeschossen worden war.