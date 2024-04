Erneut ist in Baden-Württemberg ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefasst worden. Der Syrer soll zwischen Mitte 2012 und Mitte 2015 in seiner Heimat als Teil der radikal-islamistischen Vereinigung gekämpft und eng mit den örtlichen IS-Führern zusammengearbeitet haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mitteilte. Der 35-Jährige sei am Dienstag in Isny im Allgäu festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Der Syrer soll laut Generalstaatsanwaltschaft an mindestens vier Gefechten teilgenommen haben. Außerdem soll er die "rechte Hand" des Anführers der Terrorgruppe Katibat Abu Bakr al-Siddik gewesen sein.