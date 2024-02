Immer mehr Eltern, aber auch Lehrer wenden sich mit Fragen zu islamistischer Radikalisierung an die bundesweite Hotline einer Beratungsstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtling. Die Zahl der Anfragen bei dieser Beratungsstelle Radikalisierung verdoppelte sich 2023 auf 313, wie das Amt am Freitag mitteilte. Gleichzeitig sinke das Alter der Kinder, die sich mutmaßlich islamistisch radikalisierten. Es liege bei etwa 17 Jahren. Beratungsgespräche beträfen aber zunehmend auch Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren. Ein Grund für den starken Anstieg liegt demnach auch im Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.