Die Vertretung Irans in Hamburg ist wunderhübsch, strahlend blau die Fassade, außerdem traumhaft gelegen an der Außenalster. Gemeint ist nicht das Generalkonsulat, sondern ein Gebäude an der vielversprechenden Adresse Schöne Aussicht 36. In Reiseführern wird das Haus als architektonisches Highlight empfohlen. Das Problem ist nur: An der Alster liegt gar keine offizielle diplomatische Dependance Irans, sondern nach Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden eine Tarnorganisation, untergebracht in der "Blauen Moschee". Wie der Hamburger Verfassungsschutz es formuliert: ein "Außenposten des Teheraner Regimes".

Am Donnerstagmorgen bekam die Moschee deshalb Besuch von der Polizei. Beamte durchsuchten die Räume des "Islamischen Zentrums Hamburg" (IZH), das die Moschee betreibt. Das Bundesinnenministerium gab am Morgen bekannt, dass es gegen den Verein IZH und fünf weitere Vereinigungen ein vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren führt. Ein Vereinsverbot wurde aber offenbar noch nicht vollstreckt.

Das IZH steht laut Ministerium im Verdacht, "sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten". Zudem gehen die Sicherheitsbehörden dem Ministerium zufolge dem Verdacht nach, dass das IZH die in Deutschland verbotenen Aktivitäten der libanesischen Terrororganisation Hisbollah unterstützt.

Bei den anderen Vereinigungen bestehe der Verdacht, dass sie Teilorganisationen des Islamischen Zentrums Hamburg sind. Die Razzia begann gegen 6 Uhr. Betroffen sind 54 Objekte in sieben Bundesländern. Durchsuchungen gab es neben Hamburg auch in Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen. So standen am Morgen etwa bei der "Islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands e.V." (IGS), zu der das IZH gehört, Beamte vor der Tür. Auch beim "Islamische Vereinigung Bayern e.V." in München und dem "Salman Farsi Moschee e.V." in Langenhagen bei Hannover wurde durchsucht.

"Wir haben die islamistische Szene im Visier", sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD). "Gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht fühlen, gilt: Wir dulden generell keine islamistische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze." Gerade jetzt komme es auf hohe Wachsamkeit und ein hartes Vorgehen an.

Personen aus dem Umfeld des Zentrums sollen Kontakt zur Hisbollah pflegen

Der Hamburger Verfassungsschutz hat das Islamische Zentrum schon seit Anfang der 1990er-Jahre im Visier. Seitdem hat die Behörde immer mehr Anhaltspunkte dafür gesammelt, dass es sich beim IZH eben nicht um einen harmlosen Moscheeverein handelt, wie dieser immer wieder behauptet. Die Beamten bekamen zum Beispiel Schreiben in die Hände, adressiert an den Leiter des IZH Mohammad Hadi Mofatteh, in denen als Anrede stand: "Geehrter Vertreter des Obersten Führers, Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg". Die Verfassungsschützer fühlten sich bestätigt in ihrer Annahme, dass Mofatteh eben nicht nur ein Imam ist, sondern ein (inoffizieller) Vertreter von Ayatollah Ali Chamenei in Deutschland.

Außerdem sind nach Ansicht des Verfassungsschutzes nicht nur die Bücher, die das IZH herausgibt und vertreibt, voller islamistischer, antiliberaler und antisemitischer Thesen, die Verstrickungen des IZH gehen noch weiter. So sollen Personen aus dem Umfeld des Zentrums Kontakt pflegen zur Terrorgruppe Hisbollah, die wiederum von Iran finanziert und unterstützt wird. Für sie gilt seit 2020 ein Betätigungsverbot in Deutschland, das jede Unterstützung untersagt. Schon vor fast genau einem Jahr musste der Vizechef des IZH die Bundesrepublik verlassen. Er hatte nach Erkenntnissen der Hamburger Innenbehörde zwei verbotenen Vereine unterstützt, die Spenden für die Hisbollah sammeln.

Wegen der offenbar engen Verquickungen mit dem Teheraner Regime hatten in der jüngeren Vergangenheit Politiker verschiedener Parteien gefordert, das IZH zu verbieten. Weil Iran auch die palästinensische Terrorgruppe Hamas unterstützt, wurden die Forderungen nach deren Überfall auf Israel am 7. Oktober noch einmal lauter. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, ein Verbot durch das Bundesinnenministerium würde durch den Senat "ausdrücklich begrüßt und unterstützt". Die Grünen-Fraktion im Bundestag war bereits im Frühjahr überzeugt, dass alle für ein Verbot notwendigen Erkenntnisse längst vorlägen, genauso sah es die Unionsfraktion. Das Innenministerium ließ sich allerdings Zeit mit der Verbotsprüfung. Jetzt wird es offenbar ernst.