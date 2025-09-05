Nach einer mutmaßlich von einem 13-jährigen Mädchen begangenen Messer-Attacke auf eine Betreuerin in einer Psychiatrie hat die für Terrorismus zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf das Verfahren übernommen. Das bestätigte ein Behördensprecher. Der Verfassungsschutz hatte die 13-Jährige im Frühjahr als sogenannte Gefährderin eingestuft. Bei einem Fluchtversuch aus einer betreuten Wohnung hatte sie einen Polizisten verletzt und war in die Kinder- und Jugend-Psychiatrie gekommen. Dort soll das Mädchen einer Betreuerin in der Küche ein Messer in den Rücken gerammt haben. Das Opfer wurde schwer verletzt. Jedoch wird man das Verfahren laut dem Sprecher vermutlich einstellen, weil die 13-Jährige zur Tatzeit noch nicht strafmündig war.