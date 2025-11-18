Sie sind noch Kinder oder Teenager – und terrorverdächtig. Immer wieder gab es zuletzt Fälle von Jugendlichen, die mit islamistischen Drohungen und Anschlagsplänen aufgefallen sind. Erst im September hat ein 17-Jähriger in Essen auf eine Lehrerin und einen Obdachlosen eingestochen, mutmaßlich aus Hass auf „Ungläubige“. Staats- und Verfassungsschützer berichten von einem wachsenden Problem. Was sind die Gründe? Fragen an Friederike Müller vom Bochumer Jugendhilfeverein „Ifak“. In Bochum, Essen und Gelsenkirchen berät der Verein junge Menschen im Rahmen des Islamismus-Präventionsprogramms „Wegweiser“ der nordrhein-westfälischen Landesregierung.