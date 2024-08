Interview von Ronen Steinke

Einen Anschlag auf Taylor-Swift-Fans zu stoppen, ist laut dem österreichischen Innenminister Gerhard Karner nur deswegen gelungen, weil internationale Geheimdienste zusammengearbeitet hätten. Daran war Deutschland zwar nicht beteiligt. Auch die deutschen Kriminalbeamten, die derzeit wegen anderer Fälle in Wien bei der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste gastieren, waren in diese Ermittlung nicht vorab eingeweiht. Und dennoch ist Deutschland in gleicher Weise von der islamistischen Gefahr betroffen wie das Nachbarland, sagt Sven Kurenbach. Er leitet die Abteilung „Islamistisch motivierter Terrorismus/Extremismus“ beim Bundeskriminalamt. Ein Gespräch über den „Islamischen Staat“ und die aktuelle Terrorgefahr.