Das US-Militär hat gemeinsam mit syrischen Streitkräften 15 Waffenlager der Extremistenorganisation Islamischer Staat zerstört. „Bei dem gemeinsamen Einsatz wurden über 130 Mörser und Raketen, mehrere Sturmgewehre, Maschinengewehre, Panzerabwehrminen und Material zum Bau von improvisierten Sprengsätzen zerstört“, teilte das US-Zentralkommando mit. Zwischen dem 24. bis 27. November seien mehrere Ziel in der Provinz Rif Damaschk angegriffen worden. US-Präsident Donald Trump hatte sich Anfang November mit Syriens Präsidenten Ahmed al-Sharaa getroffen und Syrien Unterstützung zugesagt.