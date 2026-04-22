„Islamistischer Staat“Wie das BKA ehemalige IS-Terroristen in Deutschland aufspürt

Unbemerkt von den Behörden lebten jahrelang mutmaßliche Milizionäre des „Islamischen Staats“ in Deutschland. Jetzt kann das Bundeskriminalamt die Islamisten reihenweise enttarnen – dank eines gigantischen Datensatzes.

Von Jörg Diehl, Florian Flade und Christoph Koopmann, Berlin/Düsseldorf