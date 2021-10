Ein Mädchen presst ein Plüschtier an sich, als es aus einer Chartermaschine heraus den Bereich der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt betritt. In einer zunächst geheim gehaltenen Aktion hatte die Bundesregierung insgesamt acht deutsche Anhängerinnen der Terrormiliz ·Islamischer Staat· (IS) mit ihren 23 Kindernaus einem Gefangenenlager in Syrien geholt.

(Foto: Boris Roessler/dpa)