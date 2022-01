Kurdische Sicherheitskräfte am Samstag in Hasaka: Nach dem schweren Angriff des IS ist in der nordostsyrischen Stadt Häuserkampf ausgebrochen, unter den mindestens 123 Toten sind auch Zivilisten.

Von Thore Schröder, Bagdad

Es sind für die Terrororganisation triumphale Bilder, die der sogenannte Islamische Staat (IS) über seine eigene Online-Plattform Aamaq verbreiten lässt. Bärtige Männer bahnen sich ihren Weg über das Gelände des Gefängnisses al-Sinaa im nordostsyrischen Hasaka. Einige der Kämpfer haben sich rote Stirnbänder umgebunden, die ausweisen, das sie zum Äußersten entschlossen sind: dem Märtyrertod, gemäß ihrer Ideologie. Die Dschihadisten reißen Stahltüren auf, feuern mit automatischen Waffen, schwenken das schwarze Banner mit dem Glaubensbekenntnis, rammen mit einem Geländewagen eine Bresche in die Außenmauer. Alles unter Begleitung ständiger Rufe: "Allah Akbar."

Aufnahmen aus den frühen Stunden eines Befreiungsversuchs. Ein Ausbruch, der längst zu einem Aufstand geworden ist. Es ist die größte IS-Kampfaktion der vergangenen drei Jahre. Seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag, somit bereits seit vier Tagen, tobte am Sonntag die Schlacht mit den Terroristen. 5000 ihrer Kampfesbrüder waren in dem Gefängnis mitten im dicht besiedelten Viertel Ghweiran untergebracht. Viele von ihnen waren im Endkampf des IS im Frühjahr 2019 am Euphrat gefangen genommen worden. Erst Anfang November wurde ein Befreiungsplan in letzter Minute vereitelt.

In al-Sinaa waren zuletzt Dschihadisten aus mehr als 50 Nationen inhaftiert. Die im Nordosten regierende Kurdenmiliz Syrian Democratic Forces (SDF) hatte immer wieder an die internationale Gemeinschaft appeliert, eigene Staatsbürger zurückzunehmen, vergeblich. Die Bundesregierung etwa berief sich auf mangelnde diplomatische Vertretung vor Ort.

Den Dschihadisten gelang ein Überraschungsangriff, Dutzende sprengten sich dabei in die Luft

Den IS-Kämpfern gelang am Donnerstag trotz aller Warnungen ein Überraschungsangriff. Nach Angaben von Siamand Ali aus dem SDF-Medienbüro ließen sie drei mit Sprengstoff beladene Autos und einen Lastwagen vor dem Gebäude explodieren. Rund 200 Kämpfer stürmten danach auf das Gelände, während die Inhaftierten Decken und Plastik verbrannten, um durch den Rauch Verwirrung zu stiften. Viele Eindringlinge trugen Sprengstoffwesten . "Dutzende sprengten sich tatsächlich in die Luft", so Ali. Andere brachten Angestellte in ihre Gewalt, darunter Putzkräfte und Köche.

Der kurdische Journalist Jawan Mirko hat die Haftanstalt in den vergangenen Jahren mehrmals besucht. Er berichtet von erschreckenden Zuständen: "Die Häftlinge hatten dort nicht mal genug Platz, um gleichzeitig zu liegen." Das Gefängnis von Al-Sinaa ist behelfsmäßig in einer Gewerbeschule untergebracht. In einem Viertel, das nach Angaben von Mirko mehrheitlich von arabischstämmigen Menschen bewohnt wird: "Viele dort gehören Stämmen an, die dem IS nicht nur feindlich gesinnt sind." So also mag es der Terrororganisation gelungen sein, ihre Kämpfer einzuschleusen. Laut SDF-Sprecher Siamand Ali verschanzten sich einige von ihnen, darunter Scharfschützen, in leer stehenden Gebäuden.

Aus der Gefängnisstürmung ist ein Häuserkampf geworden. Die Kurden gingen mit Anti-Terror-Spezialkräften vor, brachten schwere Maschinengewehre auf Dächern in Stellung, ließen Panzer auffahren. F-16-Jets der Anti-IS-Koalition flogen mit Überschallgeschwindigkeit über die Häuser des Viertels. Die US-Armee schickte Apache-Helikopter in die Schlacht, die mit Leuchtspurmunition auf die Dschihadisten anlegten. Am Sonntag wurden Bilder veröffentlicht, auf denen die kurdischen Kämpfer das Viertel systematisch von Haus zu Haus nach ihren Feinden absuchten. Gleichzeitig warfen sie Flugzettel ab, in denen sie Zivilisten aufforderten zu kooperieren. Die im Gefängnis verschanzten Kämpfer wurden per Lautsprecher zur Aufgabe gedrängt.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Sonntagnachmittag von mindestens 123 Toten. 77 IS-Mitglieder und 39 kurdische Kräfte wurden getötet, dazu sieben Zivilisten. Laut SDF-Sprecher Siamand Ali wurden zwei Bewohner des Viertels von den Dschihadisten enthauptet, weil sie mit ihnen nicht kooperierten. Die allgemeine Annahme war, dass die Opferzahlen noch deutlich ansteigen werden.

Ferhad Ahma, kurdischstämmiger Gründer der Organisation PEL, die sich in Nordostsyrien für soziale Belange einsetzt, zeigte sich am Sonntag empört über die Kämpfe: "Wir unterhalten selbst in der Nachbarschaft ein Zentrum. Unsere Angestellte fürchten um ihre Leben." Denn man könne nicht wissen, wie viele der IS-Terroristen entkommen sind und sich nun in der Gegend verschanzen. "Es ist an der Zeit, dass zum Beispiel Deutschland endlich seine Staatsbürger zurücknimmt. Oder aber, dass es vor Ort ein internationales Tribunal gibt für die Kämpfer. Jedenfalls wurden die Kurden viel zu lange alleine gelassen mit diesem Problem."