23. August 2018, 18:52 Uhr Islamischer Staat Botschaft aus dem Versteck

Der IS veröffentlicht eine angebliche Ansprache seines Führers - neben Durchhalteparolen enthält sie auch Hohn über die USA.

Von Dunja Ramadan

Nach fast einem Jahr hat sich der Chef der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) offenbar erstmals wieder in einer Audiobotschaft zu Wort gemeldet. Sie wurde am Mittwoch durch das IS-Sprachrohr al-Furqan veröffentlicht. In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Berichte, Abu Bakr al-Baghdadi sei verwundet oder gar tot, bestätigt haben sich die Gerüchte bisher nie. Nach Angaben eines irakischen Geheimdienstvertreters vom Mai soll der IS-Chef sich in Syrien unweit der Grenze zum Irak aufhalten.

In den ersten Minuten der Audiobotschaft spricht der mutmaßliche Kalif den "standfesten Gotteskriegern" Segenswünsche zum Opferfest Eid al-Adha aus, dem höchsten muslimischen Feiertag. Wann genau die Botschaft aufgezeichnet wurde, ist unklar. Der Sprecher geht unter anderem auf aktuelle Themen wie den diplomatischen Streit zwischen der Türkei und den USA ein. Die Vereinigten Staaten würden "die schlechteste Phase in ihrer gesamten Existenz" erleben, heißt es in der Audiobotschaft. Der Sprecher begründet dies unter anderem damit, dass die Türkei den amerikanischen Pastor Andrew Brunson nicht freilasse. Das sei ein Zeichen für den "sinkenden Einfluss der USA in der Region". Auch die Rebellion der Russen, Iraner und Nordkoreas gegen das "Diktat der Vereinigten Staaten" zeige den Niedergang des Ansehen Washingtons.

Die Frage nach Sieg oder Niederlage sei für den IS nicht an bestimmte Orte gebunden

Die Gebietsverluste des IS thematisiert al-Baghdadi in der fast einstündigen Botschaft ebenfalls: Die Frage nach Sieg und Niederlage sei für die Mudschahedin, also die IS-Kämpfer, nicht an eine Stadt oder von Feinden geplünderte Orte gebunden. Der IS hat in den vergangenen Jahren etwa 90 Prozent seiner Gebiete im Irak und in Syrien verloren. Das Kalifat werde weiter bestehen, sagt der Terrorchef, der IS werde sich nicht von der Überlegenheit einer Luftwaffe, von Interkontinentalraketen oder intelligenten Bomben seiner Gegner unterwerfen lassen.

Die Kapitulation der Rebellen im Süden Syriens vor dem Regime von Präsident Baschar al-Assad sei "eine Vereinbarung der Demütigung", der Waffenstillstand "eine Schande". Der vorgebliche al-Baghdadi rief dazu auf, den Dschihad fortzusetzen und Messer- oder Bombenattacken im Westen zu verüben. Diejenigen, die den Dschihad fortsetzten, würden "siegreich" daraus hervorgehen, auch wenn es "eine gewisse Zeit" dauern werde.

Der Sprecher der Audiobotschaft bekannte sich außerdem zu der Schießerei mit zwei Toten Ende Juli im kanadischen Toronto. Der IS hatte die Tat bereits für sich reklamiert.