Von Arne Perras

Für die Terrorgruppe "Islamischer Staat Provinz Khorasan" (ISPK oder IS-K) bieten die Schluchten und Berge in Afghanistan günstige Rückzugsräume. Zwar ist der regionale Ableger des sogenannten Islamischen Staats (IS) mit den in Kabul herrschenden Taliban verfeindet. Doch gibt es in mehreren afghanischen Provinzen offenbar eine dauerhafte IS-Präsenz, die die Taliban, trotz anderslautender Ankündigungen, keineswegs aus dem Weg räumen konnten.