Im Fall der Gruppenvergewaltigung eines 30-jährigen Iraners im Sauerland mit möglichem politischen Hintergrund sollen vier Männer in Untersuchungshaft. Es seien Haftbefehle beantragt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. „Die Tat ist bisherigen Ermittlungen zufolge primär auf sexuelle Erniedrigung ausgerichtet gewesen“, erklärte Oberstaatsanwalt Michael Burggräf. Ein politisches Motiv werde weiter geprüft, weil Tatverdächtige und Opfer aus Iran stammen könnten. Außerdem sei es Gegenstand der laufenden Ermittlungen, ob das Opfer und die Tatverdächtigen sich kannten. In der Nacht zu Sonntag sollen ersten Vernehmungen zufolge insgesamt sechs Männer in Iserlohn einen 30-jährigen Flüchtling aus Iran in einem leer stehenden Brauereigebäude gefesselt und misshandelt haben. Vier Männer im Alter von 24, 34, 42 und 46 Jahren waren in der Nähe des Tatorts in einem Wald aufgespürt und festgenommen worden. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen werde weiter gefahndet. Die Festgenommenen haben angegeben, niederländische und dänische Staatsbürger jeweils mit iranischen Wurzeln zu sein. Die Angaben würden nun überprüft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Burggräf weiter.