Diktator Isaias Afewerki ist einer der am meisten gehassten Herrscher Afrikas

Der Tyrann, der seit über 30 Jahren herrscht, ist die Reizfigur radikaler Regimegegner, von denen nun manche in Deutschland unter Terrorverdacht stehen.

Von Arne Perras

Isaias Afewerki beherrscht ein schmales Reich an den Ufern des Roten Meeres, das manchmal als Nordkorea Afrikas bezeichnet wird: Eritrea. Der asketisch anmutende Diktator mit dem dicken Schnurrbart hat es verstanden, sein Land abzuschotten, wie wenig andere. Damit sichert der 79-Jährige, was ihm seit 32 Jahren am allerwichtigsten zu sein scheint: die eigene Macht.