Von Kristiana Ludwig

Am vergangenen Sonntag, kurz bevor er nach Deutschland aufbrach, gab Isaac Herzog dem „Heute-Journal“ des ZDF ein Interview. Da stand er vor einer Kamera in Jerusalem, eine Israel-Flagge und eine kleine gelbe Schleife am Revers – jenes Symbol dafür, die noch lebenden Geiseln der Terrororganisation Hamas nicht zu vergessen, die seit dem 7. Oktober 2023 im Gazastreifen ausharren müssen. Dort, wo Israels Regierung ihren Krieg in den kommenden Tagen noch einmal massiv ausweiten will. Wenn immer mehr Reservisten den Militärdienst verweigern, begann der Moderator seine Frage, wenn immer mehr Israelis bezweifeln, dass ihre Regierung einen Plan in diesem Krieg hat, und sogar glauben, dass er nur persönlichen Interessen von Regierungschef Benjamin Netanjahu diene: Könne Herzog jenem Netanjahu noch vertrauen? „Schauen Sie“, sagte Herzog: „Sie ziehen mich jetzt in politische Fragen hinein.“ Aber er sei der Präsident ganz Israels und aller politischen Perspektiven.