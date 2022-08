Eine Frau mit einer Maske tritt von der Gangway einer Chartermaschine in einen abgeschirmten Bereich der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt.

Von Sina-Maria Schweikle, München

Diese Bilder gingen um die Welt: Junge Männer, Mädchen und Frauen aus der ganzen Welt machten sich auf den Weg nach Syrien und in den Irak, um sich dort dem "Islamischen Staat" (IS) anzuschließen. Darunter auch viele deutsche Staatsbürger. Seit 2011 haben nach Angaben des Verfassungsschutzes mehr als 1150 Personen Deutschland verlassen, um sich dschihadistischen Organisationen anzuschließen, vor allem dem IS in Syrien und im Irak. Mehr als ein Viertel von ihnen waren Frauen.

Während die Männer für den IS in den Krieg zogen, bemühten sich die Frauen, dem Rollenbild der radikalen Islamisten gerecht zu werden: einen Kämpfer zu heiraten, ihm zu dienen und möglichst Kinder zu gebären. Aber war das wirklich alles, was sie im selbstgewählten Exil hielt? Einen Aufschluss darüber können die Urteile deutscher Gerichte gegen Rückkehrerinnen geben. Sofia Koller vom Counter Extremism Project (CEP), einer gemeinnützigen internationalen Organisation zur Bekämpfung extremistischer Ideologien, hat sich mit der Strafverfolgung solcher aus IS-Gebieten zurückgekehrter Frauen in einer nun veröffentlichten Studie auseinandergesetzt.

Demnach wurden mindestens 26 der laut Bundesinnenministerium insgesamt 90 deutschen Rückkehrerinnen bislang vor einem deutschen Gericht verurteilt. 25 von ihnen für die Unterstützung oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Deutsche IS-Anhängerinnen waren auch an Straftaten gegen jesidische "Sklavinnen" beteiligt und wurden in mehreren Fällen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen gegen Personen oder Beihilfe zum Mord verurteilt. Im Juli 2022 wurde die erste Rückkehrerin außerdem in erster Instanz für Beihilfe zum Völkermord verurteilt.

Diese Urteile offenbaren, dass deutsche Frauen die Terrororganisation IS auch jenseits von Haushaltsführung und Kindererziehung in unterschiedlichen Rollen unterstützt haben. Und dass sie deshalb auch ein Sicherheitsrisiko darstellen können, schlussfolgert Koller. Anhand von drei Fallbeispielen zeigt die Studienautorin auf, welche Bedeutung die Strafverfolgung dieser Frauen für ein nuancierteres Verständnis von Frauenrollen in terroristischen Organisationen hat - und für die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen generell.

"Die Mütter müssen sich für ihr Handeln verantworten."

Die Strafverfolger kämpfen bei IS-Verbrechen mit besonderen Herausforderungen, erklärt Koller: mit einem erschwerten Zugang zu Beweismitteln und Zeugen, mit den völkerrechtlichen Kriterien für ihre Arbeit und mit dem Umstand, dass sich etliche ehemalige oder gegenwärtige IS-Mitglieder noch in Syrien befinden. Das trifft auch auf deutsche Frauen zu. Das Auswärtige Amt gibt an, dass sich eine mittlere zweistellige Zahl von Frauen und Kindern mit deutscher Staatsangehörigkeit noch in den von Kurden geführten Gefangenenlagern im Nordosten Syriens aufhalten. Und nur sehr wenige dieser Frauen würden sich eine Rückkehr nach Deutschland wünschen.

Auch die Kinder deutscher IS-Unterstützer sind automatisch deutsche Staatsbürger und unterstehen damit dem Schutz des deutschen Staats. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte nach der letzten Rückholaktion im März 2022, dass Kinder letztlich Opfer des IS seien und ein Recht auf eine bessere Zukunft hätten. Anders liegt der Fall bei den Müttern. "Die Mütter müssen sich für ihr Handeln verantworten", so Baerbock.

Deshalb werden jene, die in ihre alte Heimat zurückkehren, von Sicherheitsbehörden betreut. So leben in Bayern laut dem dortigen Innenministerium acht Frauen im Alter zwischen 18 und 42 Jahren, die aus dem Kriegsgebiet in Syrien und dem Irak zurückgekehrt sind. Wie die Behörden mit ihnen umgehen, orientiert sich am Einzelfall. Infrage kommen polizeiliche Maßnahmen wie Observation, Durchsuchungen oder eine elektronische Aufenthaltsüberwachung, aber auch die Teilnahme an einem Programm zur Deradikalisierung.

Doch Strafverfolgung und Betreuung kosten den Staat nicht nur Geld und Personal. Viele Beobachter befürchten, dass Deutschland mit seinen Rückholaktionen auch Terroristen ins Land bringt. Diese Sorge schließt weibliche IS-Unterstützer nicht aus. Einerseits haben sie als Staatsbürger ein Anrecht auf Rückkehr, andererseits müssen sie als mögliche Gefährder überprüft werden. Und Deutschland muss IS-Verbrechen durch eigene Bürger und Bürgerinnen aufarbeiten. "Schließlich haben die Opfer des IS ein Recht darauf", betont Studienautorin Koller.