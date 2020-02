Kinder im Flüchtlingslager Al-Hol in Syrien. In dem Lager sollen Tausende IS-Anhänger untergebracht sein.

Das Verwaltungsgericht Berlin droht der Bundesregierung mit einem Zwangsgeld, wenn sie eine deutsche IS-Anhängerin und ihre Kinder nicht aus Syrien zurückholt. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll das Auswärtige Amt 10 000 Euro bezahlen, wenn die 29-jährige Frau aus Berlin und zwei ihrer minderjährigen Kinder nicht bis zum 31. März nach Deutschland gebracht werden. Das Gericht hatte bereits im August 2019 eine einstweilige Anordnung zur Rückholung der Frau und ihrer Kinder beschlossen. Das Auswärtige Amt war mit einer Beschwerde gegen diese Entscheidung gescheitert. Ein drittes Kind der Berlinerin ist bereits in Deutschland. Es wurde wegen einer lebensbedrohlichen Erkrankung im September 2019 überführt. Die Frau und ihre zwei Kinder halten sich momentan im Flüchtlingslager Al-Hol im kurdisch kontrollierten Nordosten Syriens auf. In dem Lager sollen Tausende IS-Anhänger untergebracht sein.

Die Bundesregierung lehnt die Rücknahme von erwachsenen IS-Anhängern aus Syrien grundsätzlich ab, da von diesen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen könne. Zudem sei das Auswärtige Amt nicht selbst in der Lage, in Syrien aktiv zu werden, da die deutsche Botschaft in Damaskus wegen des Bürgerkriegs schon seit Jahren geschlossen ist und eine konsularische Betreuung inhaftierter IS-Anhänger nicht möglich sei. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, man arbeite mit Hochdruck daran, die Ausreise deutscher Kinder zu ermöglichen. Die Lage in Nordsyrien sei jedoch "extrem schwierig".