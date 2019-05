9. Mai 2019, 18:45 Uhr Zeugenaussage gegen frühere IS-Anhängerin Sie suchte das Paradies und fand die Hölle

Jennifer W. steht vor Gericht, weil sie im "Islamischen Staat" im Irak eine Jesidin und ihre Tochter als Sklavin gehalten haben und für den Tod des Mädchens mitverantwortlich sein soll. Das kleine Mädchen starb mutmaßlich in Folge einer Bestrafung durch den Ehemann von W.

Die Berlinerin Annette L. hat nun gegen Jennifer W. ausgesagt. L. selbst schloss sich 2014 dem IS an, in Syrien hatte sie die Angeklagte getroffen.

L. zufolge war W. keine eingeschüchterte, ängstliche Frau, sondern wusste sich zu wehren und Respekt zu verschaffen.

Aus dem Gericht von Annette Ramelsberger

So stellt man sich wohl den Islamischen Staat vor, wenn man sehr romantisch und sehr blauäugig ist: Man fährt einfach dahin, heiratet einen Mann, der einem von Liebe erzählt, kriegt Geld vom Staat, eine kostenlose Wohnung, geht nett einkaufen und bekommt den Urlaub bezahlt.

Es ist eine Geschichte aus 1001 Nacht, und es gibt Menschen, die diese Geschichte glauben. Annette L. zum Bespiel, 50 Jahre alt, Berlinerin. Eine Frau mit sehr blauen Augen, die im Dezember 2014 in den syrischen Bürgerkrieg gereist ist, zur Terrororganisation Islamischer Staat. Sie hat sich dort das Paradies erhofft.

Von diesem Paradies will sie an diesem Tag erzählen, vor dem Oberlandesgericht München, im Prozess gegen ihre ehemalige Zimmergenossin Jennifer W. Die beiden Frauen waren in der IS-Hochburg Rakka im Jahr 2015 mehrere Monate in einem Frauenhaus des IS zusammengepfercht, bis Jennifer W. heiratete und mit ihrem Mann nach Falludscha im Irak zog.

Wegen dem, was dort geschah, ist die 27 Jahre alte Jennifer W. aus Niedersachsen angeklagt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr nicht nur die Mitgliedschaft bei der Terrororganisation IS vor, sondern auch Mord durch Unterlassen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie soll zugelassen haben, dass ihr Mann ein fünfjähriges jesidisches Mädchen bei 45 Grad in der prallen Sonne angekettet und verdursten hat lassen. Das Kind war eine Sklavin, eine Kriegsbeute. Auch die Mutter des Kindes lebte als Putzsklavin im gemeinsamen Haushalt. Jennifer W. droht eine lebenslange Haft.

War Jennifer W. ängstlich oder wusste sie sich zu wehren?

Annette L, die in Syrien das Paradies suchte und die Hölle fand, soll dem Gericht Einsicht in die Persönlichkeit der Angeklagten geben. Denn Jennifer W. spricht nicht. Und es wird für das Gericht wichtig sein, ob Jennifer W. eine ängstliche, eingeschüchterte Frau war. Oder ob sie sich zu wehren wusste.

Sie wusste sich zu wehren, sagt die Zeugin. Sogar sehr. "Respekt", sagt Annette L. immer wieder, "Respekt". Jennifer W. habe sich weder von den Aufseherinnen im Frauenhaus das Handy wegnehmen lassen, noch in ihrem Zimmer Platz für andere gemacht. "Sie war nicht so eingeschüchtert wie die anderen. Sie hat sich als einzige gewehrt. Jennifer ist sehr selbstbewusst und lässt sich nicht gern unterdrücken", schwärmt Annette L. von ihrer Glaubens- und Zimmergenossin.

Pfiffig sei Jennifer und intelligent. Sie habe auch die verschiedenen Drohnen über Rakka unterscheiden können. Und Annette L. wundert sich, dass Jennifer jetzt hier auf der Anklagebank sitzt: "Sie war eine der ersten, die das System durchschaut hat."

Die Frau aus Berlin fühlt sich der Angeklagten sehr verbunden. Sie glaubt, so sagt Annette L., sie teilten ein gemeinsames Schicksal: Dass sie als Kind keine Liebe erhalten hätten und nun immer auf der Suche danach seien. Wenn die Liebe nicht von den Eltern komme, dann eben von einem Mann. Der IS habe das schamlos ausgenutzt, mit "Gehirnwäsche". "Bei der Jennifer sehe ich das auch so. Sie versucht, sich am Helden, am Retter festzuklammern", sagt die Zeugin.

Die Angeklagte war "auf der Liebesschiene", sagt die Zeugin

Der Retter war im Fall von Jennifer W. ein knapp 30 Jahre alter Geisterbeschwörer, der in das Frauenhaus kam. Die beiden deutschen Frauen litten sehr unter den Zuständen dort: Enge, Schmutz, Langeweile. Nichts war da mit Einkaufsbummel oder Rendezvous mit netten Männern. "Wir haben auf dem Fußboden wie die Heringe geschlafen. Überall waren Flöhe, Kakerlaken, Mäuse." - "Ja, haben Sie dann nicht daran gedacht, wieder heimzukehren?" fragt der Richter. "Sie waren doch vor fünf Jahren, als Sie nach Syrien gingen, auch schon 45 und nicht mehr im Jugendalter."

Nein, Annette L. war nicht mehr im Jugendalter, aber sie war "auf der Liebesschiene", wie sie das nennt. Zuhause hatte sie die Wohnung verloren, ihre Ehe war in die Brüche gegangen, sie hatte das Sorgerecht für ihr Kind verloren, ihren Job als Bauzeichnerin sowieso.

Über Facebook hatte ihr ein Mann aus Syrien schöne Augen gemacht. Dann aber, sagt sie, verschleppte er sie nur in seine dunkle, dreckige Wohnung, nahm ihr den Pass und das Geld ab. "Ich habe die Schnauze voll", sagte sie und ging vors Scheidungsgericht. Man brachte sie zurück ins Frauenhaus. Bald musste sie den nächsten heiraten. Annette L. sagt, die Frauen hätten irgendwann jeden geheiratet, nur, um da rauszukommen.

Die Zeugin hört sich an wie ein Kind

Annette L. wirkt auf den ersten Blick wie eine gestandene Frau. Doch wenn sie erzählt, was sie beim IS erlebt hat, hört sie sich an wie ein Kind. Ein Kind, das gar nicht begreift, auf was es sich eingelassen hat. Sie redet, als erzähle sie Geschichten aus dem Berliner Kiez. Dass sie aus dem Frauenhaus gerannt sei, als es dort brannte, nur mit T-Shirt und Leggins. "Und diese Penner, die Mudschaheddin, haben mich auch noch blöd angemacht."

Bis zu diesem Punkt konnte die Verteidigung nicht erfreut sein über die Aussagen von Annette L. Dann aber wird sie gefragt, ob Jennifer W. bei der Tugendpolizei des IS, der Hisba war, so wie sie selbst es einem "Bruder" gesagt hatte. "Nein, sie war die ganze Zeit nur im Frauenhaus", sagt Annette L. Jennifer sei ungern rausgegangen und habe sich lieber im Haus gepflegt. "Haushalt ist nicht so ihr Ding", sagt Annette L.

Jennifers späterer Mann, der Geisterbeschwörer, habe ihr dann gesagt, man könne ja eine Haushaltshilfe besorgen. Das tat er dann auch. Er kaufte eine jesidische Frau und ihre kleine Tochter als Sklaven. Die Tochter überlebte nicht.

Kurz erscheint an diesem Verhandlungstag die Mutter von Jennifer W., die versucht hat, ihre Tochter aus Syrien zurückzuholen. Sie hat das Recht zu schweigen, sie schweigt. Die Tochter sucht den Blick der Mutter. Die Mutter schaut die Tochter nicht an.