19. August 2019, 13:19 Uhr Syrien Deutschland holt erstmals IS-Kinder zurück

Nach kurdischen Behördenangaben handele es sich um drei Waisen und um ein sechs Monate altes, krankes Baby. Sie hätten nach dem Sieg über die Terrormiliz in einem Flüchtlingslager gelebt.

An der Grenze zwischen Syrien und dem Irak sind erstmals Kinder von deutschen IS-Anhängern an die Bundesrepublik übergeben worden. Es handele sich um drei Waisen und ein sechs Monate altes, krankes Baby, sagte Abdel Karim Omar, Sprecher der kurdischen Behörden in Syrien, der Nachrichtenagentur dpa. Die Kinder hätten nach dem Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien im Flüchtlingslager al-Haul gelebt.

Über die Rückkehr von IS-Kindern nach Deutschland wird seit längerem diskutiert. Im Mai hatte sich die Bundesregierung nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung erstmals bereit erklärt, Kinder von IS-Angehörigen aus Syrien nach Deutschland zurückzuholen. Demnach sei man bereits seit einiger Zeit darum bemüht, "besonders schutzwürdige Kinder" aus den Flüchtlingslagern in Syrien herauszuholen.

Bis dahin hatte das Auswärtige Amt stets erklärt, man habe keine Möglichkeiten zur konsularischen Betreuung auf syrischem Boden. Im Juli dann entschied das Berliner Verwaltungsgericht, dass die Regierung Angehörige von IS-Kämpfern zurückholen müsse.

Im Umgang mit gefangenen IS-Kämpfern und ihren Familien verfahren die Staaten höchst unterschiedlich. Schweden und Frankreich ließen bereits Waisenkinder aus den Lagern herausholen, Usbekistan nahm gerade erst 148 Kinder und Frauen auf. Viele andere Staaten lehnen bisher jede Aufnahme ab.

In den kurdischen Lagern sitzen Dutzende deutsche IS-Kämpfer, ihre Frauen und eine geschätzt dreistellige Zahl Kinder mit deutscher Staatsbürgerschaft ein.