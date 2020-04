Carla-Josephine S. aus Oberhausen nahm 2015 ihre drei Kinder und ging zum IS nach Syrien. Einer ihrer Söhne starb dort. Jetzt steht sie in Düsseldorf vor Gericht, und es klingt, als sei alles ein Missverständnis gewesen.

In den Nachrichtensendern liefen im Mai 2015 die Bilder vom Einmarsch schwarzbärtiger, schwarz vermummter Männer in die Wüstenstadt Palmyra. Sie zeigten, wie diese Männer die alten Tempel sprengten, 2000 Jahre altes Kulturgut. Man konnte in diesen Monaten auch sehen, wie die Kämpfer des selbsternannten Islamischen Staats Menschen in orangefarbene Overalls steckten und sie zwangen, sich auf den Boden zu knien. Und dann, wie sie ihnen vor laufender Kamera die Köpfe abschnitten. Man konnte damals nicht den Computer anmachen, ohne davon zu lesen, wie die IS-Terroristen überall, wo sie einfielen, die Menschen zu Sklaven machten.