Die linke Politikerin Catherine Connolly ist zur neuen Präsidentin Irlands gewählt worden. Die 68-jährige Unabhängige erhielt am Samstag 63,4 Prozent der Stimmen. Ihre Gegenkandidatin, die ehemalige Ministerin Heather Humphreys, kam auf 29,5 Prozent. Der Sieg der EU-Kritikerin Connolly (Foto: Getty Images) in dem überwiegend pro-europäischen Land galt als Dämpfer für die jüngst wiedergewählte Mitte-rechts-Regierung. „Ich werde eine Präsidentin sein, die zuhört, die nachdenkt und die sich zu Wort meldet, wenn es nötig ist. Gemeinsam können wir eine neue Republik gestalten, die jeden achtet“, sagte sie in ihrer Siegesrede. Das auf sieben Jahre gewählte Staatsoberhaupt hat begrenzte Befugnisse, etwa um Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. Die ehemalige Psychologin und Juristin Connolly gilt als Kritikerin der EU-Pläne für höhere Militärausgaben und stellt die Vertrauenswürdigkeit der USA, Großbritanniens und Frankreichs wegen deren Haltung im Gaza-Krieg infrage.