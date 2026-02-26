Seit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) entschieden hat, die Härte seiner Migrationspolitik ausgerechnet auf die Integrationskurse auszuweiten, steht die Frage im Raum: Wie wichtig sind diese Kurse?

Meine Kollegen Markus Balser und Georg Ismar sind ihr nachgegangen. Eingeführt wurden die Kurse als „Lehre aus dem irren Integrationsfiasko, das hier bis 2003 herrschte“, schreiben sie. Man habe es besser machen wollen als in den Neunzigern.

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“, soll Wilhelm von Humboldt gesagt haben. Sicher ist er der Schlüssel zu einem Land. Um anzukommen, zu arbeiten, sich gar heimisch zu fühlen, ist die Kenntnis unerlässlich. Warum also will Dobrindt hier sparen? Die SPD wehrt sich gegen die Pläne des Innenministers. Die ganze Geschichte will ich Ihnen empfehlen.

Während Deutschland über Integration und Migration diskutiert, wird in der Schweiz über die Zukunft des Nahen Ostens gerungen. Wenn Steve Witkoff heute mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in Genf zusammentrifft, geht es um nicht weniger als einen großen Krieg zwischen den USA und Israel auf der einen und Iran und seinen Milizen auf der anderen Seite.

Bis zum letzten Moment, schreibt mein Kollege Tomas Avenarius in seinem Leitartikel, bleibt „alles offen“. Noch immer ist nicht klar, was US-Präsident Donald Trump erreichen will. Einen Machtwechsel im Land? Die Iraner mit wenigen Luftschlägen zu Zugeständnissen zwingen? Trump hat zwei Flugzeugträger in die Gegend verlegt. „Ohne diplomatischen oder militärischen Erfolg kann die Supermacht Amerika ihre Flugzeugträger jetzt kaum noch abziehen“, analysiert er.

Was heute wichtig ist

Was von Irans Atomprogramm zu sehen ist. Im Sommer setzten die USA bunkerbrechende Bomben gegen iranische Atomanlagen ein. Das führte laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu „sehr signifikanten Schäden“. Die alten Anlagen sind zum Teil noch zerstört. Doch unter dem sogenannten Pickaxe Mountain wird gebaut. Zum Artikel

Kuba wirft Bootsbesatzung „terroristische Absichten“ vor. Die kubanischen Grenzschutzbehörden haben der Besatzung eines Schnellboots aus Florida vorgeworfen, illegal nach Kuba eindringen zu wollen. Es seien zehn Bewaffnete an Bord gewesen. Bei einem Schusswechsel starben vier Menschen, sechs weitere wurden verletzt. Zum Liveblog zur US-Politik

EXKLUSIV Droht der SPD die nächste Riester-Falle? Finanzminister Klingbeil (SPD) möchte, dass die Menschen bei der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge mehr in Aktien sparen. Verbraucherschützer warnen: Der Gesetzentwurf helfe der Finanzindustrie mehr als den Rentnern. Vor allem Menschen mit weniger Geld seien weiterhin Finanzvermittlern ausgeliefert. Zum Artikel

Sexualstraftäter: In den Epstein-Akten fehlen Aussagen, die Trump belasten könnten. Rechercheure vermissen in den veröffentlichten Dokumenten mehrere Interviews mit mutmaßlichen Opfern und Zeuginnen. Eine Frau hatte laut Medienberichten nicht nur Epstein beschuldigt, sie als Minderjährige missbraucht zu haben, sondern auch US-Präsident Trump. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Hinweis der Redaktion: In der gestrigen Ausgabe von SZ am Morgen war die Meldung „Einreise nach Großbritannien: Auch Deutsche müssen künftig zahlen“ fehlerhaft. Richtig ist, dass diese Bestimmungen bereits seit April vergangenen Jahres für deutsche Staatsbürger gelten. Wir haben dies korrigiert.

