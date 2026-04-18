Er ist noch online, der Tweet des iranischen Außenministers, abgesetzt am Freitagnachmittag. Ein einziger verschachtelter Satz, der weltweit die Börsen begeisterte und den Ölpreis fallen ließ. Die Straße von Hormus, so Abbas Araghtschi, werde „in Übereinstimmung mit der Waffenruhe in Libanon“ für „vollkommen offen erklärt“. Das gelte, solange die Waffenruhe in Kraft sei – unklar, ob Araghtschi damit jene in Libanon meinte oder die Pause im Krieg gegen die USA. Letztere läuft kommenden Dienstag ab.