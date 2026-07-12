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Straße von HormusDie nächste Eskalation

Lesezeit: 3 Min.

Irans Revolutionsgarde soll ein Handelsschiff in der Straße von Hormus angegriffen haben.
Irans Revolutionsgarde soll ein Handelsschiff in der Straße von Hormus angegriffen haben. Wen Xinnian/Xinhua via dpa

Es ist schon wieder passiert: Die USA greifen Iran an, nachdem das Regime ein Schiff in der Straße von Hormus beschossen hatte. Warum finden die Kriegsgegner keinen Ausweg?

Von Raphael Geiger, Istanbul

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Von einem neuen Krieg spricht bisher keine Seite, weder das iranische Regime noch die Vereinigten Staaten. Trotzdem finden die Konfliktparteien keinen Weg aus der immer gleichen Abfolge von Angriffen und Gegenangriffen, die stets in der Straße von Hormus beginnen, der Schifffahrtsstraße zwischen Iran und Oman.

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