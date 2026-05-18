Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und nach Hause zurückgekehrt. Dies teilte eine von ihrer Familie geführte Stiftung mit. Die 54-Jährige hatte Ende März mutmaßlich einen Herzinfarkt erlitten und war einen Monat später aus dem Gefängnis ins Krankenhaus verlegt worden. „Ihre Genesung ⁠erfordert eine strenge medizinische Überwachung außerhalb von Gefängnismauern“, erklärte Mohammadis Tochter laut Stiftung. Eine Rückkehr in Haft wäre demnach ein Todesurteil für ihre Mutter. Das iranische Außenministerium äußerte ‌sich auf Anfrage zunächst nicht. Mohammadi hatte 2023 den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für Frauenrechte in Iran erhalten.