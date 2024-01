In Iran ist vor dem Hintergrund von Streitigkeiten mit Schweden über Inhaftierungen von Staatsbürgern des jeweils anderen Landes ein Schwede verhaftet worden. Das teilte das Außenministerium in Stockholm am Montag mit. Weitere Angaben wurden offenbar angesichts der angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern nicht gemacht. "Die Botschaft in Teheran steht in Kontakt mit den örtlichen Behörden. Das Außenministerium steht in Kontakt mit den Angehörigen in Schweden", teilte das Ministerium in einer E-Mail an Reuters mit. 2019 kam es zu Missstimmungen zwischen der Islamischen Republik und Schweden, als ein ehemaliges Mitglied iranischer Sicherheitskräfte wegen Beteiligung an Massenhinrichtungen und Folter in den 1980er Jahren in dem skandinavischen Land zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Erst Ende Dezember hatte die Regierung in Teheran bekräftigt, der Verurteilte müsse freigelassen werden. Anfang Dezember begann in Iran der Prozess gegen den schwedischen Staatsbürger Johan Floderus, einen Mitarbeiter der Europäischen Union, der seit April 2022 inhaftiert ist. Ihm wird Spionage für Israel und "Korruption auf Erden" vorgeworfen, ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hatte zuletzt im Dezember öffentlich die sofortige Freilassung von Floderus verlangt.