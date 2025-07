Aus Protest gegen Wasserknappheit und Stromausfälle sind in Iran Berichten zufolge Menschen auf die Straße gegangen. In der nordöstlichen Stadt Sabsewar versammelten sich Demonstranten vor dem Gouverneursamt, wie das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA berichtete. In einem von den Aktivisten geteilten Video sind Slogans einer Menschenmenge zu hören, die den Gouverneur zum Handeln auffordern. Die Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Angesichts der Sommerhitze spitzt sich fortschreitende Wasserknappheit in Iran zu. Dürre und Trockenheit haben laut Forschern in den vergangenen Jahren infolge der Klimakrise zugenommen.