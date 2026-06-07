Die USA wollen Berichten zufolge iranische Vermögenswerte an die von Iran angegriffenen Golfstaaten umleiten. Das Finanzministerium erwäge, mit den Geldern seine Verbündeten in der Region nach iranischen Angriffen zu unterstützen, berichteten US-Medien unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Finanzministers Scott Bessent. Iran hat seit Beginn des Kriegs Ende Februar mehrfach Geschosse auf Staaten am Persischen Golf gefeuert, zuletzt in der Nacht auf Samstag auf Kuwait und Bahrain. Dort unterhält das US-Militär Stützpunkte. Seit dem 8. April herrscht in dem Krieg eigentlich eine Waffenruhe. Dennoch kommt es zu gegenseitigen Angriffen. Bei Verhandlungen zwischen den USA und Iran fordert Teheran die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte.