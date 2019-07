28. Juli 2019, 18:40 Uhr Iran Warnung an die EU

Iran will im Streit über sein Atomprogramm einen Schwerwasser-Reaktor wieder hochfahren. Der Chef der nationalen Atombehörde, Ali Akbar Salehi, habe den Neustart der Anlage in Arak am Sonntag angekündigt, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf Teilnehmer. In Schwerwasser-Reaktoren wie dem in Arak kann waffenfähiges Plutonium produziert werden. Iran hatte im Mai angekündigt, Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen auszusetzen, das die USA im vergangenen Jahr einseitig aufgekündigt hatten. Seitdem kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, etwa auf der Tankerroute im Persischen Golf. Iran hat der EU dort von einer Schutzmission für Öltanker abgeraten. "Die Präsenz von ausländischen Truppen im Persischen Golf wird die Lage nicht sicherer machen, sondern zu weiteren Spannungen führen", sagte Präsident Hassan Ruhani am Sonntag. Eine europäische Flotte im Golf würde als "feindliches" Signal aufgefasst werden. Vizeaußenminister Abbas Araghchi warf Großbritannien vor, mit der Festsetzung eines iranischen Öltankers gegen Vereinbarungen des Atomabkommens von 2015 verstoßen zu haben.