Bei einem Terroranschlag in der südiranischen Großstadt Schiras sind staatlichen Medien zufolge mindestens 15 Menschen getötet worden. In der Millionenstadt sollen an der schiitischen Heiligstätte Schah Tscheragh Dutzende weitere Menschen verletzt worden sein, berichtete das Staatsfernsehen am Mittwochabend. Zeugen zufolge gab es um den Schrein ein großes Aufgebot an Polizei und Sicherheitskräften. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Attacke auf einem Telegram-Kanal für sich. In Iran sind solche Anschläge sehr ungewöhnlich. Präsident Ebrahim Raisi verurteilte die Tat und kündigte eine konsequente Reaktion an.