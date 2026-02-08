Israels Premier Benjamin Netanjahu will voraussichtlich am Mittwoch in Washington mit US-Präsident Donald Trump über die Verhandlungen zwischen USA und Iran beraten. Das teilte Netanjahus Büro auf X mit. Netanjahu verlangte, alle Verhandlungen müssten eine Begrenzung ballistischer Raketen beinhalten und das Ende der Unterstützung Verbündeten Irans in der Region. Israel sieht Teherans Atom- und Raketenprogramm als größte Bedrohung. Vertreter der US-Regierung und Irans hatten am Freitag in Oman Gespräche begonnen. Ein Fortsetzungstermin stand nicht fest. Der US-Präsident sprach von dieser Woche.Unterdessen wurde bekannt, dass Trumps „Friedensrat“ zur Beilegung globaler Konflikte erstmals am 19. Februar in Washington tage, so meldete das US-Nachrichtenportal Axios. Bei dem Treffen solle das Umsetzen der zweiten Phase des Friedensprozesses im Gazastreifen vorangebracht werden.