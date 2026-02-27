Die USA haben nicht dringend benötigten Mitarbeitern ihrer Botschaft in Jerusalem am Freitag geraten, Israel wegen erhöhter Sicherheitsgefahr zu verlassen. Das nährte Spekulationen, ein Angriff der USA auf Iran könnte bevorstehen. US-Präsident Donald Trump hat Iran militärisch gedroht, sollte Teheran sein Atomprogramm fortsetzen und weiter an waffenfähigem Uran arbeiten. Die USA haben in der Region Flugzeugträger und andere Streitkräfte konzentriert. Am Donnerstag hatten Vertreter Irans und der USA in Genf über das Atomprogramm verhandelt, Iran sprach von einer Fortsetzung nächste Woche. Derweil zog Großbritannien sein Personal zur Sicherheit aus Iran ab.