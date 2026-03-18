Spielt das Völkerrecht überhaupt noch eine Rolle, wenn die Bundesregierung es nur gegenüber Russland anmahnt, aber im Fall der USA zu „komplex“ findet, um klare Worte zu wagen? Markus Krajewski, 56 Jahre, Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für Internationales Recht und Professor für Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, richtet harte Kritik an Berlin.
Krieg gegen Iran„Sonst ist Deutschland mitschuldig“
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56 Völkerrechtsprofessoren und -professorinnen fordern ein klares Nein der Bundesregierung zum Iran-Krieg. Einer der Unterzeichner der Stellungnahme über die Gründe.
Interview von Ronen Steinke
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