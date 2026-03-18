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Krieg gegen Iran„Sonst ist Deutschland mitschuldig“

Lesezeit: 3 Min.

„Mit völkerrechtlichen Maßnahmen“ sei gegen Iran „offensichtlich nichts zu bewirken“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz einen Tag nach Beginn des Krieges gegen Iran.
„Mit völkerrechtlichen Maßnahmen“ sei gegen Iran „offensichtlich nichts zu bewirken“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz einen Tag nach Beginn des Krieges gegen Iran. Markus Schreiber/AP

56 Völkerrechtsprofessoren und -professorinnen fordern ein klares Nein der Bundesregierung zum Iran-Krieg. Einer der Unterzeichner der Stellungnahme über die Gründe.

Interview von Ronen Steinke

Spielt das Völkerrecht überhaupt noch eine Rolle, wenn die Bundesregierung es nur gegenüber Russland anmahnt, aber im Fall der USA zu „komplex“ findet, um klare Worte zu wagen? Markus Krajewski, 56 Jahre, Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für Internationales Recht und Professor für Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, richtet harte Kritik an Berlin.

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