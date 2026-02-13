Inmitten der zunehmenden Spannungen mit Iran verlegen die USA Insidern zufolge einen zweiten Flugzeugträger in den Nahen Osten. Dies sagten zwei US-Regierungsvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Flugzeugträger Gerald

R. Ford, größte sSchiff seiner Art weltweit, war mit seinen Begleitschiffen in ⁠der Karibik unterwegs und an dem Einsatz in Venezuela beteiligt. Einer der Regierungsvertreter sagte, bis zur Ankunft des Verbands im Nahen Osten werde es mindestens eine Woche dauern. Das ‌Kriegsschiff werde sich dem Flugzeugträger Abraham Lincoln, mehreren ‌Lenkwaffenzerstörern, Kampfflugzeugen und Aufklärungsflugzeugen anschließen, die bereits in den vergangenen Wochen in die Region verlegt wurden.

US-Präsident Donald Trump hatte diese Woche erklärt, er erwäge die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers, falls es im Atomstreit mit Iran zu keiner Einigung komme. Die Führung in Teheran lehnt eine Ausweitung der Gespräche auf ihr ‌Raketenprogramm jedoch ab.