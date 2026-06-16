Am Freitag beginnt für die USA und Iran eine Frist: Binnen 60 Tagen wollen sie den Konflikt über das iranische Atomprogramm beenden. Warum Teheran dabei kaum Kompromisse machen dürfte.

Am Ende ist die Frage, was bleiben wird. Von diesem Krieg Israels und der Vereinigten Staaten, der das iranische Regime anfangs stürzen sollte. Was hat das Regime noch, was ist übrig von seinem Atomprogramm, von der ewigen Drohung mit dem immer höher angereicherten Uran? Wie steht es um das Arsenal an ballistischen Raketen, mit denen Iran so oft auf Israel und die Golfstaaten gezielt hat?