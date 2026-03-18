Donald Trump rechtfertigt den Krieg gegen Iran hauptsächlich mit einer atomaren Bedrohung. Er sagt, Iran sei nicht mehr weit davon entfernt gewesen, über Atomwaffen zu verfügen und diese einzusetzen, und das hätten die USA nicht zulassen können. Das wichtigste Ziel des Krieges ist demnach, die Atomgefahr zu beseitigen. Diesem Ziel sind die USA und Israel aber bislang nicht näher gekommen, auch wenn US-Präsident Trump betont, die Operation „Epic Fury“ sei ein voller Erfolg.