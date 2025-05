In den Atomgesprächen mit Iran haben die USA nach Angaben von Präsident Donald Trump einen formalen Vorschlag an Teheran übermittelt. „Ja, sie haben einen Vorschlag“, sagte er an Bord der Regierungsmaschine Air Force One nach seinem Abflug aus Abu Dhabi. Derzeit verhandeln Washington und Teheran unter Vermittlung des Golfstaats Oman über das Thema. Die USA streben mit einem Abkommen eine Begrenzung des iranischen Atomprogramms an, um das Land am Bau von Atomwaffen zu hindern. Im Gegenzug hofft Teheran auf eine Lockerung der Sanktionen und wirtschaftlichen Aufschwung.