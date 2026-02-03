Warum könnte es nun doch noch zu einem US-Angriff auf Iran kommen?
AtomkonfliktWarum die USA Iran noch angreifen könnten – und was dagegen spricht
Lesezeit: 3 Min.
Als die Menschen in Iran auf den Straßen protestierten, versprach US-Präsident Trump ihnen Hilfe – die dann nicht kam. Doch jetzt rechnen wieder viele mit einem Militärschlag der USA. Am Freitag wollen sich Vertreter der USA und Irans in Istanbul treffen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Raphael Geiger, Istanbul
Iran:Nach dem Massaker
Es hat sich gezeigt, dass die Theokratie in Iran offenbar nicht auf der Straße zu besiegen ist. Die Islamische Republik muss zum globalen Paria werden. Die Welt muss handeln.
