Vor einer Woche, zu Beginn der US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf Iran, richtete US-Präsident Donald Trump an die iranische Bevölkerung einen Satz, der mindestens wie eine Empfehlung klang: „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.“ Doch nach dem Tod des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei ist die Zukunft des Landes weiter unklar. Der Politikwissenschaftler Aurel Croissant, der in Heidelberg zu autoritären Regimen und Demokratisierung forscht, warnt davor, dass die iranische Diktatur jetzt die letzten Hemmungen verlieren könnte.
Krieg gegen Diktatur„Die Herrschaftseliten Irans haben so viel zu verlieren“
Regimewechsel? Darauf zielten Trump und Israel allenfalls als „Nebenprodukt“ ihres Krieges ab, sagt der Politologe Aurel Croissant. Die Startbedingungen für eine Demokratie in Iran seien miserabel.
Interview von Katrin Albrecht und Michael Burkner
