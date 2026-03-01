Am Abend des ersten Kriegstages konnte US-Präsident Donald Trump einen Triumph vermelden. Chamenei, „einer der schlimmsten Menschen der Geschichte, ist tot“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Oberste Führer der Islamischen Republik Iran habe sich den Nachrichtendiensten und der ausgeklügelten Verfolgung nicht entziehen können, auch dank der engen Zusammenarbeit mit Israel. Der Iran dementierte die Nachricht zunächst, bestätigte am späteren Abend aber den Tod des Ayatollahs.