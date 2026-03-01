Am Abend des ersten Kriegstages konnte US-Präsident Donald Trump einen Triumph vermelden. Chamenei, „einer der schlimmsten Menschen der Geschichte, ist tot“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Oberste Führer der Islamischen Republik Iran habe sich den Nachrichtendiensten und der ausgeklügelten Verfolgung nicht entziehen können, auch dank der engen Zusammenarbeit mit Israel. Der Iran dementierte die Nachricht zunächst, bestätigte am späteren Abend aber den Tod des Ayatollahs.
Krieg im IranTrump feiert den Tod Chameneis als Erfolg, Kritiker befürchten Chaos
Lesezeit: 4 Min.
Nach dem Tod des Ayatollahs sind viele Fragen offen. Trump sagt, er habe Vorstellungen zur künftigen iranischen Regierung, bleibt aber vage. Derweil bringt sich der Sohn des gestürzten Schahs ins Spiel.
Von Charlotte Walser, Washington
Live
Nahost:Irans Revolutionsgarden kündigen Rache an
Die iranischen Revolutionsgarden, bekannt für ihre militärische Stärke und Loyalität zur islamischen Republik, haben eine entschiedene Vergeltung angekündigt.
Lesen Sie mehr zum Thema