Zum Hauptinhalt springen

Krieg im IranTrump feiert den Tod Chameneis als Erfolg, Kritiker befürchten Chaos

Lesezeit: 4 Min.

„Make Iran Great Again“: Das wünscht sich nun mancher in der iranischen Diaspora, wie hier bei Protesten in Los Angeles.
„Make Iran Great Again“: Das wünscht sich nun mancher in der iranischen Diaspora, wie hier bei Protesten in Los Angeles. (Foto: Mario Tama/Getty Images via AFP)

Nach dem Tod des Ayatollahs sind viele Fragen offen. Trump sagt, er habe Vorstellungen zur künftigen iranischen Regierung, bleibt aber vage. Derweil bringt sich der Sohn des gestürzten Schahs ins Spiel.

Von Charlotte Walser, Washington

Am Abend des ersten Kriegstages konnte US-Präsident Donald Trump einen Triumph vermelden. Chamenei, „einer der schlimmsten Menschen der Geschichte, ist tot“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Oberste Führer der Islamischen Republik Iran habe sich den Nachrichtendiensten und der ausgeklügelten Verfolgung nicht entziehen können, auch dank der engen Zusammenarbeit mit Israel. Der Iran dementierte die Nachricht zunächst, bestätigte am späteren Abend aber den Tod des Ayatollahs.

Zur SZ-Startseite

LiveNahost
:Irans Revolutionsgarden kündigen Rache an

Die iranischen Revolutionsgarden, bekannt für ihre militärische Stärke und Loyalität zur islamischen Republik, haben eine entschiedene Vergeltung angekündigt.

Alle Entwicklungen im Liveblog

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite